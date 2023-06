Rovigo | promossi con 9 gli studenti che spararono pallini a prof Valditara | diseducativo

(Di giovedì 22 giugno 2023) Glicoinvolti in un caso di bullismo nella scuola Viola Marchesini disono stati, nonostante l'episodio del ferimento di Maria Cristina Finatti risalente all'ottobre scorso. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, i duehanno ottenuto nove in condotta e una media dell'otto. I due ragazzi - sui cinque minori coinvolti - sono maggiormente coinvolti nell’episodio, perchè uno di loro ha sparato deialla docente, rischiando di farle perdere un occhio, e l'altro compagno ha filmato il gesto, per poi divulgarlo sui social facendolo diventare addirittura virale. Laessoressa ha presentato una querela contro i responsabili. Inoltre, ha scritto una lettera alla Commissione scuola del Parlamento, sollecitando una punizione più severa per gli ...

In tutto sono stati cinque gli autori del gesto. ll provveditore scolastico di Padova -, Roberto Natale, dice: 'Non so in maniera effettiva se i ragazzi siano stati bocciati o meno, ..., ...e mai sospesi dopo aver deriso e aggredito in aula la professoressa, colpita alla testa e ... E' la denuncia dei legali dell'insegnante di scienze di un istituto tecnico diin merito alla ...Lo scorso 11 ottobre due studenti nell' Itis Viola Marchesini disi resero protagonisti di un grave episodio di bullismo, sparando pallini di gomma contro la ...momento che sono stati...

ROVIGO - Sono stati promossi i due studenti coinvolti nell'episodio di violenza ai danni della professoressa Maria Cristina Finatti, colpita da spari di pallini al volto durante una lezione di Scienze ...I legali dell'insegnante hanno dichiarato di essere in attesa di documenti formali per procedere ad informare il Ministero della vicenda e chiedere provvedimenti ...