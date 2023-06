Romano Accenture | ' Capacità accesso a dati leva di differenziazione importantissima'

(Di giovedì 22 giugno 2023) "Sappiamo, dai tempi della trasformazione digitale, che ladi avereaiè unadi". Sono le parole di Valerio, Cloud First Lead di ...

Sono le parole di Valerio, Cloud First Lead diItalia, a margine della presentazione dell'edizione 2023 del report 'Technology Vision - Quando i bit incontrano gli atomi', ..."La Technology Vision di quest'anno - ha detto Valerio, Cloud First Lead di- ha l'obiettivo di esplorare quattro trend che avranno un impatto decisivo nel nostro futuro e che ...Valerio, Cloud First Lead di, ha parlato a margine della nuova edizione dell'incontro Technology Vision 2023 all'Innovation Center di Milano dell'importanza di proteggere e ...

Romano (Accenture), 'Capacità accesso a dati leva di ... Adnkronos

' Siamo convinti -aggiunge- che un utilizzo trasparente, autorizzato e legittimo, che rispetti la privacy, possa aggiungere valore' ...Milano, 21 giu. (Adnkronos) – L’AI generativa e le altre tecnologie di frontiera stanno inaugurando un nuovo futuro per il business, in cui la fusione tra digitale e fisico non è solo all’origine di n ...