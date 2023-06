Roma | muore un neonato di due mesi | «È stato scosso con la forza» La madre | è solo caduto dalla culla

Leggi su open.online

(Di giovedì 22 giugno 2023) Undi duedi nome Claudio è morto martedì scorso a. Eratrasportato nella Capitale in pericolo di vita da Foggia. Per questo adesso indagano le due procure. Sarà l’autopsia a stabilire le cause del decesso. Ladice che èdurante un suo momento di distrazione. Ma lei in quel momento era sola in casa. Domenica scorsa il bambino era già in gravi condizioni. Lunedì ètrasferito d’urgenza al Policlinico Gemelli di. La, che ha circa 40 anni ed è italiana, non è separata dal marito. Ma lui in quel momento non era in casa. Il piccolo non aveva lividi o segni di percosse. Ma tra le ipotesi, fa sapere Il Messaggero, c’è anche la “shaken baby ...