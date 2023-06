Roma | gravissimo dopo incidente | sit-in fuori tribunale per strade più sicure

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 22 giugno 2023) Udienza civile in Appello per risarcimento a Massimiliano Riccialdi Sit indaldia sostegno di Massimiliano Riccialdi, rimasto gravemente ferito, ridotto su una sedia a rotelle,che l’uomo, nel 2015 a bordo di una motocicletta cadde sull’asfalto a causa di un tombino mal posizionato in via Brunone Bianchi, nel quartiere di Casal Bernocchi a. Oggi era in discussione, alla Corte d’Appello civile, la sospensiva chiesta dalla compagnia assicurativa al risarcimento, stabilito nel processo di primo grado, di quattro milioni 600mila euro. ‘’Massimiliano è in coma vegetativo dal 20 marzo 2015, speriamo di dargli finalmente giustizia’’ afferma l’avvocato Nicolò Lavarello al termine dell’udienzache i giudici si sono riservati di decidere. ‘’Dovrebbero ...