Roma | Dybala si allena a Miami | ' Già mi manchi'

MIAMI (Florida) - La sua stagione con lasi è conclusa in lacrime, quelle versate a Budapest dopo la finale di Europa League persa contro il Siviglia . Pauloadesso vuole voltare subito pagina, per trasformare quei momenti tristi ...È lo stesso pensiero anche di Paulo, che sui social, ha pubblicato alcuni scatti in cui è ... Leggi i commenti News as: tutte le notizie 21 giugno 2023- Matic fanno divertire i social. I due leader dellatornano a punzecchiarsi nei commenti al post dell'intervista del serbo a Star Casinò Sport. Il centrocampista serbo si è raccontato a ...

Roma, Matic: 'Dybala quando è arrivato mi ha chiamato in lacrime per chiedermi un favore' Calciomercato.com

MIAMI (Florida) - La sua stagione con la Roma si è conclusa in lacrime, quelle versate a Budapest dopo la finale di Europa League persa contro il Siviglia. Paulo Dybala adesso vuole voltare subito pag ...Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Paulo Dybala ha staccato la spina, ha salutato la capitale per volare con la sua Oriana negli Stati Uniti e ricaricare le energie dopo una stagione lunga, intensa ...