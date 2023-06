(Di giovedì 22 giugno 2023) – “pergli. Ma la coperta è corta: la situazione e difficile perché io davvero non so più dove prendere le risorse”. Così il presidente della Regione Lazio, Francesco(nella foto), nel corso della conferenza stampa durante la quale è stato fatto il punto sui primi 100 giorni. (Zap/ Dire)

... Isola Capo Rizzuto, Cutro, Scandale,di Neto e Strongoli - in una sola, grande Città. L'... visto cheparlando del futuro e della vita socio - economico - culturale delle prossime ...'Siamo in macchina col sindaco Gualtieri - ha esorditoandando a sostenere la candidatura di Roma a Expo 2030. Con Meloni eravamo insieme in aereo. Gli avversari sono tutti da ...... e può essere un'opportunità per tutta la Regione, arriverebbero milioni di visitatori,marciando in un'unica direzione". Così il presidente della Regione Lazio Francescoa margine della ...

Rocca: Stiamo lavorando per scongiurare aumenti Metrebus RomaDailyNews

Roma, 21 giu. (askanews) - "È un'opportunità per tutti, sicuramente per la città è un grande progetto di rigenerazione urbana, e può essere un'opportunità per tutta la Regione, arriverebbero milioni ...Caro affitti. Rocca: Stiamo individuando nuovi edifici per studentati - "Mi sembra una struttura di grandissima qualità. Bella, accogliente, razionale.