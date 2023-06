Rocca | Entro fine anno tutto il settore privato dentro recup

(Di giovedì 22 giugno 2023) Sanità. – “ladell’ilaccreditato sarà dil. Parliamo di milioni e milioni di prestazioni. Oggi in media solo il 7% delle prestazioni ci finisce.sarà il 100%. Se non si allineano perderl’accreditamento”. Così il presidente della Regione Lazio, Francesco(nella foto), nel corso della conferenza stampa durante la quale è stato fatto il punto sui primi 100 giorni. (Zap/ Dire)

A meno che la data prevista dal parto non sia75 giorni, visto che poi il reparto chiuderà ... Ieri sul tema è intervenuto anche il governatore Francesco: "Non siamo padroni di governare le ......provvedimentoi primi cento giorni di legislatura e abbiamo mantenuto la parola data agli elettori e soprattutto alle aziende del settore. Un sentito ringraziamento va al presidenteche, ...Alla famigliaè stato chiesto di depositare,il 3 ottobre prossimo, tutta la documentazione mancante che riguarda gli immobili del padre, in modo da poter ricostruire l'asse ereditario. ...

Lazio. Rocca: “I problemi che abbiamo ereditato non si risolvono in ... Quotidiano Sanità

Rocca ha informato di aver istituito un sistema informatizzato ... ma nel Lazio tutto il privato risultava al di fuori del Recup. Entro la fine dell'anno questo problema sarà risolto, con il 100% ...PESARO - Per il recupero di Rocca Costanza, bene di proprietà dello Stato, si stanno definendo i tempi per una riapertura anche se parziale, nell’estate 2024 in occasione ...