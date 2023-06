Ritorna la stagione dei concerti | l’outfit perfetto in dieci mosse

Leggi su lifeandpeople

(Di giovedì 22 giugno 2023) Life&People.it Tra formidabili performance in maestosi anfiteatri, caotici stadi e parchi brulicanti di fan elettrizzati, la scelta di come vestirsi ad un concerto, ormai, non è più dettata solo da esigenze di comodità e adattabilità a condizioni atmosferiche mutevoli. Oggi, anche il look del concerto si arricchisce di un significato proprio e diventa parte integrante dell’esperienza. Ad influenzare la decisione di cosa indossare, contribuiscono anche fattori come il genere musicale dell’evento a cui si partecipa, rock, pop, R&B, techno, country, per citare alcuni esempi. Come vestirsi per un concerto, oggi? Complici i social media e il personal broadcasting che promuovono, il look da concerto incorpora sempre più codici stilistici riconducibili all’artista performer; ma non solo, si ispira al concept dell’album da cui le canzoni sono tratte, creando una sorta di metadiscorso ...