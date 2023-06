Riorganizzazione 118 | Matera | “Si rispetti diritto alla salute del Fortore”

(Di giovedì 22 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Comprendiamo la necessità didel 118 per rispettare i Lea, come ha sottolineato il direttore dell’ASL Gennaro Volpe, ma non possiamo ritenerci soddisfatti del risultato in quanto ilè ancora una volta penalizzato“. Così in una nota il senatore di Fratelli d’Italia Domenico, Presidente del Comitato per la Legislazione del Senato della Repubblica, che prosegue: “Speravamo nella definizione complessiva della vicenda, eppure il nuovo piano di emergenza sembra prevedere che le due ambulanze di Ginestra degli Schiavoni e San Bartolomeo in Galdo siano demedicalizzate, aggiungendo una sola auto medica a San Marco dei Cavoti. Appare una contraddizione in termini, se pensiamo che la motivazione di questa scelta sia stata giustificata come necessaria per migliorare il servizio. Ritengo, ...

