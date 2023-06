Rinvenuti i detriti del sommergibile scomparso nei pressi del Titanic | arriva la dichiarazione ufficiale della OceanGate

... un sistema di rilevamento acustico top secret della Marina statunitense avrebbe rilevato un suono simile ad un'implosione in prossimità del sito dove sono statidel Titan. Infine,...'Il mezzo è imploso e isono dovuti alla catastrofica perdita della camera di decompressione', aveva spiegato Mauger in conferenza stampa. I cinque rottami sono statia 500 metri ......in cui stavano operando i soccorritori un Rov (ovvero un mezzo sottomarino a comando remoto) ha individuatoappartenenti alla scocca esterna del sommergibile. I rottami sono statia ...

Sottomarino Titan, trovati detriti e rottami vicino al Titanic: potrebbe ... Il Riformista

Come sono morti i passeggeri del sottomarino Titan Se si riuscisse a localizzare il batiscafo negli abissi, recuperarlo ora sarebbe comunque un'enorme sfida logistica. E lo sarebbe ancor ...Non erano distanti dal relitto del Titanic, quando il sottomarino nel quale erano stipati i cinque esploratori, è imploso. I membri dell’equipaggio della flotta OceanGate sono tutti morti, come ha com ...