Riforma Pensioni 2023 | Governo e Sindacati | dibattito su quota 103 quota 41 e giovaniRiparte il tavolo tra Governo e Sindacati per la prossima riforma delle pensioni | ecco le ultime notizie

(Di giovedì 22 giugno 2023) Il confronto trasullaè pronto per ripartire: lunedì 26 giugno, infatti, è previsto un incontro presso il ministero del Lavoro per discutere degli anticipistici e di altre questioni. Dopo un intervallo di oltre quattro mesi dall’ultimo incontro e dopo un’attenta valutazione da parte delsulla forma che ladovrà assumere, è giunto il momento di presentare la propria proposta alle parti sociali. L’obiettivo dichiarato più volte da Giorgia Meloni è quello di prevenire una potenziale “bomba sociale” che potrebbe esplodere in futuro. Per raggiungere tale obiettivo, sarà ...

... sottolineando l'approccio promosso dal ministro degli interni Darmanin, durante le recenti manifestazioni sulladelle. In effetti, in seguito alle proteste su larga scala in tutto ...Presto riprenderanno i summit tra governo e sindacati, per iniziare ad approntare ladellee per iniziare a lavorare sul pacchettodella ormai prossima legge di Bilancio. Ma ...Durante il convegno si parlerà dell'impatto dellasia per le società sportive, a partire ... dichiarazione redditi, ) e consulenza previdenziale (, invalidità, infortuni, domande di ...

Pensioni, boom di novità: ecco la riforma che vuole il governo Money.it

Riparte il tavolo tra Governo e Sindacati per la prossima riforma delle pensioni, ecco le ultime notizie 22 Giugno 2023 Al momento, a menoché l'INPS non divulghi altre tabelle aggiornate, sembra non essere cambiato nulla e lo dimostrano anche i messaggi che abbiamo ricevuto dai pensionati: scusate – scrive Claudio – ...