Riforma Giustizia | Orlando Pd | ' Nordio falso garantista | per lui la colpa non è degli evasori'

(Di giovedì 22 giugno 2023) Andrea, esponente del Pd ed ex ministro, in un'intervista a La Repubblica ha parlato delle recenti frasi di Carlo. Un ministro ha tutto il diritto di partecipare ad eventi pubblici "e ...

Leggi anche, caro centrodestra non cascarci: difendi Nordio dagli attacchi dei pm Limitare le intercettazioni tutela la privacy delle persone non coinvolte nelle indagini ...... durante le messe, una speciale preghiera per la pace e lanel Paese, in considerazione ... delle proteste nella provincia settentrionale di Jujuy, dove viene contestata ladella ...Per quanto riguarda ladellasu punti come le intercettazioni e la loro pubblicazione, "Nordio dovrebbe spiegare su quale casistica successiva allaintenda intervenire, ...

Riforma Giustizia, Schlein: "Berlusconi non è esempio da seguire" Adnkronos

Andrea Orlando (Pd) contro il ministro Carlo Nordio: "Il segnale è rivolto agli evasori: l'evasione non è colpa loro, ma delle leggi farraginose".La sinistra mediatica, anche questa volta, sbaglia nemico da attaccare. E va a sbattere il muso contro il muro. Il nuovo antagonista della gauche italiana, il Guardasigilli Carlo Nordio, non ha, infat ...