Riconoscimento facciale | prorogata la moratoria in Italia

(Di giovedì 22 giugno 2023) L'emendamento chiesto dai deputati del Partito democratico sposta al 31 dicembre 2025 la scadenza del divieto di installazione di sistemi diin pubblico in tutta

Sarà valido fino a fine 2025, e non era scontato visto che piacciono molto al ministro dell'Interno, Matteo ...Un esempio viene dalle nuove tecniche di, contemplate da nuovi sistemi varati nell'ambito del ministero dell'Interno [13] , in grado di mettere seriamente a rischio la nostra ...Una minaccia a cui tutti siamo esposti, considerata la quantità enorme di videocamere che ci sono in giro, a cui è possibile aggiungere algoritmi di. Una possibilità che l'...

DL Enti pubblici, riconoscimento facciale: stop fino al 31 dicembre 2025 (DL 51/2023) InSic, il quotidiano online per i professionisti della sicurezza

Fino al 31 dicembre 2025, e non più fino al 31 dicembre 2023, le autorità pubbliche e i privati non potranno installare impianti di videosorveglianza con sistemi di riconoscimento facciale in luoghi ...L'intelligenza artificiale potrebbe prevedere le opinioni politiche basandosi sull'aspetto delle persone, sollevando preoccupazioni sulla privacy e su possibili discriminazioni ...