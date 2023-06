Revoca a vita della patente e stretta sui monopattini | ecco il nuovo Codice della strada

(Di giovedì 22 giugno 2023) La linea intransigente del governo prevede importanti novità. Cellulare e droghe alla guida, limiti per i neopatentati e sospensione: in arrivo il pugno duro

... dove un bambino di 5 anni ha perso lain un incidente con la Lamborghini guidata a tutta ... nel primo caso sarà prevista la sospensione della patente, mentre nel secondo scatterà la..."Quarant'anni dopo quell'arresto, quel carcere ingiusto, quellae quella dignità violate sono ancora un monito: la drammatica storia di Enzo Tortora ci impegna ... Lunedì scorso, dopo ladei ...... 'Nel codice abbiamo messo l'eduzione stradale, la prevenzione, i controlli e poi sanzione pesante per chi sbaglia, arrivando allaper la patente per i recidivi, che uccidono, ormai ...

Stop alla patente per chi guida al cellulare. "Revoca a vita per i ... Affaritaliani.it

Addio patente per recidivi di droga e alcol; i neopatentati non guideranno grosse cilindrate per i primi 3 anni ...Il ministro dei Trasporti Matteo Salvini ha previsto sanzioni pesanti per chi sbaglia, penalizzando con maggiore severità tutti quei comportamenti che generano statisticamente alta incidentalità e ...