Restano poche ore di ossigeno nel sommergibile disperso

Leggi Anche Titanic, parla l'esperto: 'Gite senza senso, come le teorie del complotto' Mercoledì le squadre di ricerca hanno captato dei rumori provenienti da sotto il mare, vicino al luogo in cui si ..."Ad essere onesti,persone se lo aspettavano. Poiché si credeva che i russi fossero sotto pressione nel sud, hanno spostato le loro riserve e non le usarono per un'altra offensiva", ha detto ...Perché neormaiprima che l'ossigeno a disposizione degli occupanti del sommergibile si esaurisca rendendo vane le ricerche per salvarli. In una conferenza stampa, il capitano J amie ...

Restano poche ore di ossigeno sul Titan: come reagisce il corpo ... Fanpage.it

Le ricerche nell'oceano Atlantico si stanno intensificando, ma le probabilità di ritrovare il Titan e il suo equipaggio sono poche Le ricerche del sommergibile Titan disperso nell’oceano Atlantico ...“Voi che vivete sicuri/ nelle vostre tiepide case, voi che trovate tornando a sera/ il cibo caldo e visi amici: Considerate se questo ...