(Di giovedì 22 giugno 2023) Roma, 21 giu. (Adnkronos) - Ladegliè in, colpita dadie poca prevenzione, nonché da un invecchiamento irrefrenabile della popolazione che vede, in assenza di una quota sufficiente di nuovi nati - nel 2021 i nati sono stati poco più di...

...regionali del Governatore De Luca stanno mettendo seriamente a rischio il diritto alladei ... Una posizione critica che, come osservato nelrealizzato dai ricercatori dell'Università di ...... l'indice dimentale, il tasso di popolazione che adotta corretti stili di vita, il tasso di ... è il caso, per esempio, degli interventi con tecniche mininvasive dove ilindica un ...... l'indice dimentale, il tasso di popolazione che adotta corretti stili di vita, il tasso di ... è il caso, per esempio, degli interventi con tecniche mininvasive dove ilindica un ...

Report, salute italiani a serio rischio, cattivi stili vita e crisi Ssn Adnkronos

CAMPOBASSO – Secondo il Crea, Centro per la ricerca economica applicata in sanità, nelle pagelle formulate per Regioni il Molise va agli esami di riparazione, “rimandato” insieme a Liguria Friuli Ven ...Roma, 21 giu. (Adnkronos Salute) - Italiani popolo di sedentari, sovrappeso, con le rughe e depressi. È l'impietosa foto scattata dal ventesimo ...