Rendiamo la narrazione accattivante con la metodologia Tinkering e il Coding | per scuola primaria Con VIDEO tutorial gratuito

Leggi su orizzontescuola

(Di giovedì 22 giugno 2023) Dopo aver parlato di tabelline con la robotica educativa, spostiamo l’attenzione sulle narrazioni e su come sia possibile rendere una storiae divertente, inserendola in un percorso di robotica educativa,. Partendo da una semplice storia inventata dai ragazzi o recuperata dal panorama letterario, si può creare un laboratorio completo e complesso dove la manualità, la creatività, il digitale, la conoscenza di più applicazioni e la documentazione completano un progetto altamente variegato. L’attività può essere interdisciplinare su più classi parallele in orizzontale, in verticale o per progetti ponte su più ordini di scuole; senza dimenticare che questi percorsi sono realizzabili anche da Enti, Associazioni e chiunque si occupi di educare i ragazzi in qualsiasi contesto. L'articolo .