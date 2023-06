Il vicepresidente di Collecchio Corse, al via di un nuovo atto del trofeo dedicato alleCup nell'ambito della Formula X Italian Series, iniziava il fine settimana con un []...Trent'anni fa, era il 1993, iniziava la commercializzazione della. Una macchina che è stata in grado di entrare nel grande libro della storia delle quattro ruote grazie a doti ...ROMA - Trasportava cocaina purissima su unaun ventiseienne, pregiudicato, che è stato individuato dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma sulla via del Mare, nei pressi di Acilia. Durante il consueto pattugliamento del ...

Renault Twingo, 30 anni per una piccola tuttofare ilGiornale.it

L’aria di casa ha fatto indubbiamente bene ad Amedeo Fico, reduce da un secondo atto della neonata ATCC Sprint Series che ha regalato indubbie gioie. Il vicepresidente di Collecchio Corse, al via di u ...E' CONSIGLIATO UN CONTATTO TELEFONICO O VIA E-MAIL, PER VERIFICARE L'EFFETTIVA DISPONIBILITA' E CONFERMARVI LA SEDE IN CUI E' UBICATA LA VETTURA Tutte le nostre vetture usate: - hanno KM certificati ...