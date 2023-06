Religioni | Mantovano | ' impegno governo anche contro persecuzione ' educata' '

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 22 giugno 2023) Roma, 22 giu. (Adnkronos) - "L'delper la libertà religiosa è unche non si rivolge solo a quei paesi in cui laè cruenta, ma che tiene in considerazione quella che Papa Francesco ha definito. Quando con provvedimenti amministrativi o con l'ostracismo mediatico viene impedito a qualcuno di parlare, a esprimere il proprio convincimento religioso oi convincimenti di sana antropologia che hanno alle spalle una fede religiosa vissuta coerentemente, ci si deve preoccupare come ci si preoccupa per i villaggi messi a ferro e fuoco per cristiani preda del Jihadismo". Lo ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo, intervenendo alla presentazione del Rapporto di ...