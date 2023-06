Pepecontinuerà nel mondo del calcio. Il portiere, con un passato in Italia con le maglie di Napoli , Milan e Lazio, ha infatti rinnovato ufficialmente con il Villarreal a 41 anni ...Commenta per primo A 41 anni Pepeha alcuna intenzione di fermarsi: il portiere ex Liverpool, Napoli e Milan ha prolungato per un'altra stagione il proprio contratto con il Villarreal .... contratto esteso di un anno Il Villareal annuncia il rinnovo di Pepecon i sottomarini ... Quindiè affatto un problema per noi". Ore 15:52 - Nelle prossime arriverà la conferma ufficiale ...

Reina non si ferma: ufficiale il rinnovo con il Villarreal Corriere dello Sport

Come se ciò non bastasse, Pepe Reina ha giocato la sua 1.000esima partita ufficiale da professionista nella scorsa stagione. Il club gli ha reso un tributo speciale per aver raggiunto questo ...Pepe Reina e Villarreal ancora insieme. Il 40enne portiere spagnolo ha rinnovato il contratto con il 'Submarino Amarillo' per un'altra stagione, firmando fino al giugno 2024. L'ex giocatore di Napoli, ...