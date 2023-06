Regione Fvg nomina Fava presidente Autostrade Alto Adriatico

(Di giovedì 22 giugno 2023) La Giunta per le nomine del Consiglio regionale Fvg ha approvato i nomi proposti dall'Esecutivo per i vertici diSpA: Domenico Gabriele Angiolinonel ruolo di...

La Giunta per le nomine del Consiglio regionaleha approvato i nomi proposti dall'Esecutivo per i vertici di Autostrade Alto Adriatico SpA: Domenico Gabriele Angiolino Fava nel ruolo di presidente e Tiziano Bembo - già vice presidente di ...Si chiama "Un mare da camminare " la declinazione lignanese del progetto regionale "In Movimento - 10mila passi di salute ', promosso dallaFriuli Venezia Giulia e che ha visto nella ...Nel 2022, grazie a bando della, la Pro Loco, in collaborazione con il Teatro della Sete di Udine, ha messo in piedi una serie di iniziative per coinvolgere la gente, dagli anziani ai ...

