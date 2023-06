Reazione a Catena | chi sono i Tre puntini | cognome | lavoro e il curioso soprannome

(Di giovedì 22 giugno 2023) I nuovi campioni diloro, i ‘Tre'. La loro prima apparizione risale alla puntata dello scorso mercoledì 21 giugno 2023. Dopo aver messo alla porta i primi campioni di questa edizione del game show condotto da Marco Liorni, ‘Gli Andata e Ritorno', Andrea, Agnese e Martina hanno messo in campo tutta la loro simpatia e bravura, dimostrando un buon affiatamento di gruppo. Ma chiquesti concorrenti? Chii Tredi? Agnese, Andrea e Martina, noti con ildi ‘Tredei grandi appassionati di serie tv. Siconosciuti attraverso il web, precisamente in chat, e a raccontare come ...

Liorni ha condotto anche il game show. CLICCA QUI PER LA CARRIERA COMPLETA DI MARCO LIORNISi è conclusa così, senza portare il montepremi a casa, l'avventura di tre amici di Misano alla trasmissione "" su Rai Uno. Il terzetto composto da Massimo Vailati , 53 anni, Giancarlo Durelli di 35 e Marta Fugazzola di 20, ha trionfato per tre puntate nel programma condotto da Marco Liorni ...Da lunedì 19 giugno è tornato nelle nostre case con, il game show di Rai 1 che da ormai sedici anni segna l'inizio dell'estate. Stiamo parlando di Marco Liorni , al timone del quiz per la quinta edizione consecutiva, che per il 2023 ...

Marco Liorni, la rivolta social dopo Reazione a catena: "È una sola" Liberoquotidiano.it

Chi ha vinto stasera a Reazione a Catena La curiosità dei fan della trasmissione è tanta e questa è sicuramente una tra le domande più frequenti, considerando che si è da poco conclusa la puntata del ...Con 1 milione 976 mila spettatori ed il 14% di share, “Chi l’ha visto” su Rai 3 si conferma il programma più visto della prima serata di ieri, mercoledì 21 giugno. Su Rai 1, il film “Il faro dei ricor ...