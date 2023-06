Real Madrid | Modric ha deciso | lunedì l'annuncio

Commenta per primo L'Arabia Saudita ha provato a portare via alLuka Modric, ma il centrocampista croato ha deciso di rimanere ancora con i Blancos e prolungherà il suo contratto di un altro anno. Lunedì infatti, secondo quanto riportato da Marca , ...2023 - 06 - 22 17:49:31, occhi su Guler Non solo il Milan su Arda Guler. Il giovane talento del Fenerbahce piace a tanti in Europa, e nelle ultime ore sembra essere entrato nel mirino ...Tramite il suo profilo Instagram, l'ex Inter Dalmat ha voluto mandare un messaggio ad Antonio Cassano: "Ti rispetto molto. Sei stato un buon giocatore. Sei andato alla Roma, al, dopo sei tornato in Italia. Hai giocato con la Nazionale e avevi un talento impressionante. Io ho giocato una volta contro di te quando eri al Bari. Ti ascolto su Instagram e sento che ...

Real Madrid, Joselu: "Ho sognato questo giorno" GianlucaDiMarzio.com

Era un obiettivo di mercato dell’Inter per rinforzare la propria difesa, ma nella prossima stagione Nacho vestirà ancora una volta la maglia del Real Madrid. È infatti ufficiale il rinnovo del ...Il fuoriclasse francese sembra essere finito nuovamente in orbita Real Madrid, visti i dissidi con il Psg. La frattura tra l’attaccante francese classe 1998 e Al Khelaifi, rappresentante del fondo ...