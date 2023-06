Rapina un anziano nel parcheggio di un supermercato di Milano minacciandolo con un coltello La polizia arresta un uomo di 43 anni

(Di giovedì 22 giugno 2023) Lahato un cittadino egiziano di 43con precedenti perimpropria, lesioni personali e minacce, resosi responsabile di unapluriaggravata ai ddi un, consumatasi nei parcheggi sotterranei di un centro commerciale nel marzo scorso. Il 43enne ha seguito la vittima mentre si recava per recuperare la propria automobile, riuscendo a entrare dal lato passeggero all’interno dell’auto e, dopo aver strattonato più volte l’84 enne, gli ha puntato unalla gola facendosi consegnare del denaro per poi, costringerlo a mettere in moto l’auto per allontanarsi dai parcheggi. Una volta all’esterno, iltore approfittando di un momento di arresto della corsa nei pressi di un incrocio, è sceso ...

... poiche ritenuto autore di unaperpetrata ai danni di un settantenne turista americana nel ... L'il giorno successive denunciava l'accaduto al commissariato di P. S. di Vasto, fornendo un'...... l'omicidio del suo migliore amico e collega Dino, occorso durante unadi diamanti. domenica ... in uno l'Casanova viene ospitato da un amico nella campagna veneta dove una degli ospiti è ...... 63 anni, l'uomo accusato di aver ucciso Carmela Fabozzi, 73 anni, al termine di una, nella ... Il presunto killer, già denunciato nel 2021 da un altroche ha raccontato di essere stato ...

Rapina in strada da 1000 euro ad un anziano: la Polizia di Stato ... Questure sul web

Gli episodi degli ultimi giorni si sommano ai casi precedenti. I raggiri messi in atto tutti a Lecce ai danni di ottuagenarie. In un caso, la vicenda si è tramutata in rapina impropria quando una figl ...Sant'Egidio alla Vibrata. Assalto armato in villa per la famiglia Di Stefano, gli industriali del maglificio Gran Sasso di Sant'Egidio ...