Ramazzotti racconta Anna Magnani | il Bct parte con ‘la gattara più famosa de Roma’

(Di giovedì 22 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minutidi Valentina Scognamiglio Una splendida apertura per la settima edizione del BCT che vede protagonista di Piazza Roma la poliedrica Micaelache, attesa da un pubblico trepidante ha portato sul palco più grande del Festival il ricordo di una delle attrici italiane più importanti del secolo passato,o ‘Nrella’ come veniva affettuosamente chiamata nella sua amata Roma. Un delicato ma sentito racconto della vita e dell’arte di questa grandissima attrice è quello che Micaelaha portato in scena in uno spettacolo scritto da lei insieme a Isabella Cecchi in collaborazione con l’Università degli Studi del Sannio. Una donna dalla vita tormentata e irrequieta che ha portato in scena tantissime altre donne, tutte estremamente diverse tra di loro ...