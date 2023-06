Rai | tremano i pubblicitari | Non uccidete Ranucci Lo spostamento alla domenica affossa gli ascolti tv

(Di giovedì 22 giugno 2023) La Rai avrebbe deciso di spostare lo storico programma “Report” dal lunedì. Considerando i successi in termini ditv del programma di Rai 3 celebre per le inchieste scottanti, che ha raggiunto una media di share fra il 7% e l'8% con punte del 10%, con loil trend positivo verrebbe messo a rischio Segui su affaritaliani.it

... dai mercati ('Le Borsesulle trattative per il debito Usa: listini in caduta, Piazza Affari - 2,4%') ai tassi ('Istituzioni Ue e stretta creditizia'), passando per le televisioni (', anno ...Mercati: le Borsesulle trattative per il debito Usa: listini in caduta, Piazza Affari - 2,4% (Il Sole 24 Ore, ... 13): anno orribile, streaming al 18% di ascolti (Il Sole 24 Ore, pag. 18) ...... poi è diventato un disco, uno spettacolo teatrale e ora uno show per la rete ammiraglia. ... Le gambee la salivazione si azzera quando si sale su un palco anche con tanti anni di carriera ...

Rai, tremano i pubblicitari: Report di domenica Uccidono Ranucci e ascolti Affaritaliani.it

La protezione civile ha diramato un nuovo allarme meteo legato all’arrivo di forti temporali e il relativo rischio idrogeologico, dalla mezzanotte del ...Nelle nuove puntate di Un posto al sole che andranno in onda su Rai 3 nel corso del mese di giugno, Marina Giordano tornerà a Napoli e non ci metterà molto a scoprire che cosa c'è stato tra Roberto Fe ...