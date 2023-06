Rai | ci vuole più Cinema | De Maio punta a un nuovo canale e propone un appuntamento fisso sulle tre reti principali

Leggi su davidemaggio

(Di giovedì 22 giugno 2023) RaiRicordate quando la Rai, nel piano di riorganizzazione presentato dall’allora Amministratore delegato Fabrizio Salini, pensò di accorpare Rai Movie e Rai Premium in un unico? Poi non se ne fece nulla (per fortuna!) e a distanza di tre anni la situazione si capovolge: la tv di Stato valuta infatti l’apertura di una nuova rete free dedicata al, che andrebbe ad aggiungersi a quelle già presenti. “E’ un progetto che a me farebbe molto piacere, sarebbe una vetrina per il grande magazzino di produzioni che abbiamo, dalle opere prime ai grandi film che così potrebbero raggiungere il pubblico. Potrebbe essere un meccanismo virtuoso d’aiuto anche per riportare ilnelle sale” dichiara – riporta Ansa – Adriano De, fresco di nomina alla direzionee ...