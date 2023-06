Ragazzo di 17 anni che viveva in una comunità per minori di Cremona morto annegato nel lago di Endine

(Di giovedì 22 giugno 2023) Tragedia giovedì pomeriggio nelle acque deldi, nei pressi di Spinone. Undi 17si è tuffato per fare il bagno e non è più riemerso. Sul posto – allertati dai suoi amici – sono giunti i vigili del fuoco nautici di Bergamo, una squadra del distaccamento di Clusone, i sommozzatori di Milano e i volontari di Lovere. Dopo poco il corpo senza vita delè stato trovato e recuperato dai sommozzatori. Sul posto anche i carabinieri. La vittima è undi 17che – secondo quanto riferisce la stampa locale-in unaper, la cooperativa Nazareth di. Era lì in gita con alcuni ragazzi che come lui fanno parte della cooperativa. Dopo pranzo, per ...

Dramma oggi pomeriggio nelle acque del lago di Endine, nei pressi di Spinone: undi 16si è tuffato per fare il bagno e non è più riemerso. Immediato l'allarme, lanciato dagli amici che erano con lui: sul posto sono giunti i vigili del fuoco nautici di Bergamo, una ...

Spinone al Lago. È un ragazzo egiziano di soli 17 anni il giovane morto annegato giovedì pomeriggio nel lago d'Endine a Spinone al Lago. La tragedia si è consumata intorno alle 14, di fronte alla ...