Ragazzo di 16 anni annega nel lago di Endine

Dramma oggi pomeriggio nelle acque del lago di Endine, nei pressi di Spinone: undi 16si è tuffato per fare il bagno e non è più riemerso. Immediato l'allarme, lanciato dagli amici che erano con lui: sul posto sono giunti i vigili del fuoco nautici di Bergamo, una ...L'uccisione di undi 15: "La morte di quel piccolo eroe non ha mai smesso di pesarmi sulla coscienza, benché sia venuta a saperlo soltanto dopo". E la vicenda di due preti che gli venne ...... 26dopo Tim Duncan. In effetti per i numeri e i centimetri (ben 224) deldel 2004 nato in Francia sembrano non esserci dubbi. Eppure non sempre l'hype da Draft è stato ripagato sul ...

Trattore si ribalta: morto ragazzo di 14 anni RaiNews

Spinone al Lago. È un ragazzo egiziano di soli 17 anni il giovane morto annegato giovedì pomeriggio nel lago d’Endine a Spinone al Lago. La tragedia si è consumata intorno alle 14, di fronte alla ...(ANSA) - BERGAMO, 22 GIU - Dramma oggi pomeriggio nelle acque del lago di Endine, nei pressi di Spinone: un ragazzo di 16 anni si è tuffato per fare il bagno e non è più riemerso. Immediato l'allarme, ...