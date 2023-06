‘Radio mercato’ Benevento | sul taccuino di Carli viene depennato un difensore ma vengono appuntati altri due nomi

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 22 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minutiPer unchedalla lista didue, ma se cambia il nome del calciatore non cambiano il reparto in cui giocano e nemmeno la squadra da cui pro. Perchè mentre per ilcentrale Arlind Ajeti la possibilità di appordare in giallorosso sta sfumando definitivamente, come aveva anticipato il suo procuratore ad Anteprima24.it, è ormai prossimo all’annuncio l’approdo alla corte di Andreoletti deldi fascia manciana Amadeo Benedetti. Entrambi stanno prendendo altre strade dopo l’esperienza al Pordenone che ufficialmente non si è iscritto al prossimo torneo di serie C. Ma l’albanese Ajeti avrebbe scelto la Romania e per la ...