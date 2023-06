Quelle ONG in guerra con l' Italia

Leggi su panorama

(Di giovedì 22 giugno 2023) Schierata nel Mediterraneo centrale, la flotta delle navi che accolgono i migranti (sostenute dalla Germania) ostacola i tentativi del governo di tamponare le partenze dall’Africa. Il 13 giugno scorso 39 migranti sono sbarcati a Lampedusa da Aurora, motovedetta di 14 metri di Sea Watch, una delle Ong del mare più attive e ostinate. Il Centro di coordinamento dei soccorsi della Guardia costiera di Roma aveva indicato Trapani come porto di approdo per non congestionare l’isola. «A 32 ore di distanza non era raggiungibile per un assetto come Aurora» sostengono gli estremisti dell’accoglienza tedeschi. Una palese violazione delle nuove norme sulle Ong approvate in gennaio, peggiorata dal trasbordo - vietato - dei migranti soccorsi da un’altra nave, Rise Above di Lifeline. È solo l’ultimo episodio di scontro diretto con il governono che in giugno ha fermato Sea Eye ...