Quarant' anni fa la scomparsa di Emanuela Orlandi | la famiglia | Il Papa la ricordi all' Angelus Atti del Vaticano a Roma Tutte le fasi dell' inchiesta

Sono esattamenteche non si ha più alcuna notizia di Emanuela Orlandi, scomparsa il 22 giugno del 1983 Sulla sparizione nel nulla della 15enne, figlia di un commesso della Prefettura della Casa pontificia ..., Milo "ruba" una stella cadente per realizzare il desiderio di Betty di avere un figlio e viene travolto da un turbine di emozioni. Il regista afferma: "È un grande privilegio per me, ...... dichiara l'Ufficio a proposito dell'attività del Promotore di Giustizia vaticano, Alessandro Diddi, che ha riaperto l'inchiesta sulla ragazza allora diciassettenne scomparsa esattamente...

Emanuela Orlandi: quarant'anni di indagini, depistaggi, illazioni e delusioni Vanity Fair Italia

Il promotore di giustizia Vaticano, Alessandro Diddi, ha trasmesso alla procura di Roma tutta la documentazione sul caso di Emanuela Orlandi ...Forse questo il motivo per cui è stata proprio lei ad essere rapita Depistaggi e illusioni di essere vicini alla verità in pesanti quarant’anni. Un calvario iniziato esattamente 40 anni fa quando ...