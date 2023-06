Quanto vuoi per bloccare i migranti? La strategia fallita di Ue e Regno Unito fa fiorire le rotte alternative

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 22 giugno 2023) Bruxelles e Londra continuano a strappare accordi in Nord Africa e Medio Oriente con autocrati e populisti che usano la leva delle migrazioni per accreditarsi sulla scena internazionale. Così Erdogan si fa ricco e Saied si candida a emularlo, ma le cause restano intatte e i flussi non si fermano