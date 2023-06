Quanto guadagnerà Kvaratskhelia dopo il rinnovo con il Napoli

Khvicha Kvaratskhelia e il Calcio Napoli ancora insieme. Secondoriportato dalla Gazzetta dello Sport , il talento georgiano premiato come miglior calciatore della Serie A appena terminata, sta per mettere nero su bianco il rinnovo del contratto che lo ...In attesa di sapere se, e, il nuovo 'patron' rinforzerà il Milan, per soddisfare le ... che sicuramente in Inghilterramolto di più che in Italia, ma con tutto il rispetto per il ...Commenta per primo Sandro Tonali ha accettato l'offerta del Newcastle: firmerà un contratto di 6 anni a 7,5 milioni di euro a stagione.

Quanto guadagnerà Tonali al Newcastle: lo stipendio per ogni ora ... Money.it