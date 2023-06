Pulsano | bagarre nella maggioranza di centrodestra

Leggi su tarantinitime

(Di giovedì 22 giugno 2023) Tarantini Time Quotidiano Quando, nel 1964, venne girato il western “Per un pugno di dollari”, per fortuna di Clint Eastwood, Emiliano D’Amato non era ancora nato. Altrimenti, la parte del protagonista gli sarebbe toccata di diritto! Reduce da un pellegrinaggio senza fine, che in cerca di “un posto al sole”, lo ha visto schierato con la sinistra-sinistra, con la sinistra, con i grillini e da ultimo con la destra-destra (peraltro senza mai primeggiare ed anzi con frequenti fallimenti), ecco che Eastwood-Emiliano gioca la carta giudiziaria!! Sprezzante di ogni buon senso, scomoda addirittura il Tribunale Amministrativo Regionale: ricorre contro….il Comune diin persona del Sindaco D’Alfonso (!!!) e contro…l’assessore Bolognino (!!!!!), perché vorrebbe dieci voti in più, cioè quei voti che gli servirebbero per reclamare (anche se non è scritto ...