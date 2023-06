Psicofarmaci somministrati ai bambini dell’asilo | lo scandalo

Leggi su news.robadadonne

(Di giovedì 22 giugno 2023) Alcuni insegnanti della scuola materna Baoren, un istituto privato della città di Nuova Taipei, a Taiwan, sono stati accusati di aver sedato gli allievi mediante l’utilizzo di alcuni sciroppi per la tosse che contenevano fenobarbital, utilizzato per curare l’epilessia, e benzodiazepine, uno psicofarmaco che provoca sonnolenza, sostanze che causano molta dipendenza. Le indagini sono cominciate nel corso delle ultime settimane, dopo l’allarme lanciato alle autorità dai familiari degli allievi che, tra aprile e maggio 2023, avevano effettuato le prime segnalazioni. I genitori, infatti, si erano accorti della comparsa di alcuni disturbi insoliti, tra cui crampi addominali e sbalzi d’umore. Successivamente, isono stati portati in ospedale e sottoposti ad alcuni test: otto di loro sono risultati positivi alle sostanze psicotrope in questione. Durante gli scorsi ...