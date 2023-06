Psi | al via piattaforma digitale per gli Stati generali del socialismo

(Di giovedì 22 giugno 2023) Roma, 22 giu (Adnkronos) - Al via laprogrammatica con la quale il Psi, in vista deglidelitaliano, che si terranno il 22 e 23 luglio prossimi al Monk a Roma, intendono coinvolgere cittadini, militanti socialisti e chiunque si riconosca nei valori della sinistra riformista, laica e ambientalista su temi che da sempre fanno parte dell'agenda politica dei socialisti e della sinistra italiana. Lo rende noto il Psi. La.it è stata presentata oggi presso la sede della Direzione del Psi in una conferenza tenuta dal segretario del Psi Enzo Maraio insieme al coordinatore della segretaria Luigi Iorio e al Direttore dell'Avanti! della domenica Giada Fazzalari. ...

... l'eliminazione di tutti i passaggi a livello; il collegamento tra Porta a Mare eQuarantola, ... Il Piano Strutturale Intercomunale () è uno strumento di pianificazione del territorio previsto ......alla non presentazione del progetto da cinque milioni per la costruzione di una nuova scuola in... Il consigliere del, allora, vuole " vedere se (Loro, quelli del Caligiore 2, Ndr) - ha sbottato ......due sedi ufficiali del Partito Radicale furono aperte inCernaia nei primi anni '70 e in... presidente ANPPIA e dell'Associazione del Libero pensiero Giordano Bruno, capogruppo emeritonel ...

Incontri per le Europee e Stati Generali Partito Socialista Italiano

E’ quanto è emerso dalla conferenza tenuta dal segretario del Psi, Enzo Maraio, insieme al coordinatore della segreteria Luigi Iorio e al Direttore dell’Avanti! della domenica Giada Fazzalari. “Parte ...È durata un’oretta e mezza la prima riunione della coalizione di centrodestra in vista delle elezioni amministrative a Foggia. Ai nastri di partenza ci sono cinque partiti: Fratelli d’Italia, Forza It ...