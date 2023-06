Promossi a pieni voti gli studenti che hanno sparato pallini a una docente

Anche quest'anno, in continuità con i risultati degli ultimi quattro anni, i prelievi a campione delle acque costiere eseguiti nei punti e nelle aree di balneazione hanno promosso avoti le ...Anche quest'anno, in continuità con i risultati degli ultimi quattro anni, i prelievi a campione delle acque costiere eseguiti nei punti e nelle aree di balneazione hanno promosso avoti le ...Orzinuovi si rifà sotto con un parziale di 9 - 0, Allodi con due tap in offensivi mette due possessitra le due squadre (38 - 32) al giro di boa della seconda frazione. All'intervallo, complice ...

Spararono pallini di plastica alla prof, promossi a pieni voti (e con 9 in condotta) gli studenti coinvolti CorriereUniv.it

La donna aveva rischiato di perdere un occhio, ma gli studenti che l’avevano colpita non hanno avuto alcuna conseguenza. Il provveditore scolastico: “Scelta basata sul rendimento” ...“Sabato 10 Giugno la Noinet Volley Ladispoli con la promozione in Prima Divisione ha confermato il suo obiettivo stagionale. Il Play Off, a cui la squadra è stata costretta da una sua distrazione nell ...