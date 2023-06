Probabili formazioni Italia-Francia | Europei Under 21 | chi è l’arbitro | assenti | squalificati | ballottaggi

(Di giovedì 22 giugno 2023) Inutile negarlo, debutto più difficile non poteva esserci. Quella contro ladi questa sera (fischio d’inizio alle 20.45, arbitra l’olandese Allard Lindhout) sarà una partita proibitiva per l’21, che a Cluj farà il suo esordio aglidi categoria. Quasi una mission impossible, stando a numeri e valori di mercato: la rosa dei Bleus, con i suoi 415 milioni di euro, vale un terzo in più di quella azzurra, che si ferma poco sotto i 300 milioni. Ma il bello del calcio è che a volte, sul campo, i pronostici vengono ribaltati e Davide batte Golia. E’ quello che si augura il Ct Paolo Nicolato, alle prese con gli ultimi dubbi di formazione. La certezza è il modulo, che sarà il 3-5-2. In porta ci sarà Carnesecchi. Al centro della difesa giocherà Scalvini, coadiuvato probabilmente dalla coppia ...

Ci siamo! Questa sera prenderà finalmente il via l'avventura dell'Italia ai Campionati Europei Under 21 2023. Gli Azzurrini, guidati dal commissario tecnico Paolo Nicolato, sono pronti per l'esordio