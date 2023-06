Prime pagine giovedì 22 giugno | ‘Tonali | Premier!’ | ‘Milan su Lukaku e Frattesi’ e ‘Giuntoli è un altro Marotta’

(Di giovedì 22 giugno 2023) Tanto mercato sulledei quotidiani sportivi in edicola oggi. I titoli sono dedicati soprattutto alle trattative delle big, tra...

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, giovedì 22 giugno 2023

Le prime pagine di oggi Il Post

Ecco le prime pagine de La Gazzetta dello Sport, Tuttosport e Corriere dello Sport, i tre maggiori quotidiani sportivi di oggi, giovedì 22 giugno 2023.La Gazzetta dello Sport: apertura con titolo "Via Tonali, Milan su Lukaku e Frattesi". L'idolo milanista al Newcastle. Cifre choc: 70 milioni e 48 al giocatore in sei anni. I rossoneri preparano un ...