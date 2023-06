Pride Month | isolamento e silenzio | la scelta di stare in disparte vista dalla psicologa

Leggi su funweek

(Di giovedì 22 giugno 2023) Giugno è il mese del, occasione non solo per conoscere meglio la comunità LGBTQ+ ma anche per portare sotto i riflettori il tema dell’inclusione. Quella più autentica, che si muove indifferente ai pregiudizi e che non conosce violenza, né fisica né verbale. A tale proposito, laIrene Raffagnini – collaboratrice di TherapyChat – ha voluto condividere alcune riflessioni sull’argomento rivolgendosi soprattutto a chi non riesce a esprimere il proprio “”. Ma, al contrario, sceglie di isolarsi evitando il confronto con gli altri. Foto da Ufficio Stampa La limitazione volontaria delle relazioni sociali viene riscontrata in numerosi disturbi mentali, come l’ansia sociale o il disturbo evitante di personalità. Succede soprattutto a fronte a “una società eccessivamente richiedente, fenomeni comuni per chiunque faccia ...