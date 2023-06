Preparano l' attacco alla centrale nucleare Ucraina | Zelensky lancia l' allarme

(Di giovedì 22 giugno 2023) Nel giorno in cui i russi hanno accusato le forze di Kiev di aver colpito con missili il ponte Chongar che collega la Crimearegione di Kherson, parzialmente occupata da Mosca, il presidente ucraino Volodymyrhato l'rme secondo cui la Russia starebbe valutando undi Zaporizhzhia. Accusa smentita dal Cremlino. A riferire dell'al ponte in Crimea sono stati i funzionari locali nominati da Mosca. Secondo Vladimir Saldo, il governatore filorusso di Kherson, il ponte è stato colpito da missili Storm Shadow forniti dal Regno Unito. La penisola di Crimea, annessa dRussia nel 2014, è collegata all'continentale da un istmo largo circa 9 ...

... gli alleatiun nuovo pacchetto di aiuti. Un segnale politico importante che indica come ...di analisti ed esperti riguardava soprattutto le capacità ucraine di lanciare un nuovodopo ...'Non è un problema coordinare l', non c'è niente di cui parlare, abbiamo già preso gli accordi', ha affermato. 'Lascia che i nemici tremino nei loro scarponi Olya', ha aggiunto il presidente ...Mancini (LaPresse) - Calciomercato.itMancini e i suoila gara contro la nuova 'Roja' del ...il centrale dell'Inter ha saltato l'allenamento odierno in quel di Coverciano per un...

Ucraina-Russia, le notizie di oggi | Zelensky: «Mosca prepara un attacco alla centrale nucleare di... Corriere della Sera

Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, news. Nella notte allarme anti-aereo a Kiev e in 13 regioni. LIVE ...un attacco terroristico con rilascio di radiazioni. Hanno preparato tutto per questo". "Tutti i Paesi devono sapere" "Purtroppo, ho dovuto ricordarvi più volte che le radiazioni non conoscono confini ...