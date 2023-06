Pordenone | c’è ancora tempo per evitare il fallimento | la situazione

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 22 giugno 2023) Ladel, squadra friulana meritante in Serie C, dopo i recenti problemi economici. I dettagli Roberto Casucci, avvocato del, ha parlato a tuttoc.com. PAROLE – Quale legale delCalcio srl, unitamente agli avvocati Bruno e Antonio Malattia, comunico che, con provvedimento notificato nel primo pomeriggio di oggi, il Tribunale diha concesso alla Società il termine di giorni 60, a partire da domani, per depositare un accordo di ristrutturazione dei debiti oppure un concordato preventivo, procedure che dovranno essere necessariamente in continuità per non compromettere il titolo sportivo. Questo termine non è prorogabile per la pendenza di un’istanza di liquidazione giudiziale e scadrà quindi il 21 agosto 2023. È stato poi concesso il termine di legge ...