Pizza con le patate fatta in casa | La ricetta perfetta!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di giovedì 22 giugno 2023)con le: LalingaUnada realizzare per scoprire un nuovo gusto è lacon le. Questaè perfetta per una cena oppure da servire come antipasto. Il gusto di questasemplice ma decisamente sfiziosa non potrà deluderti. Lacon lediventerà la tua arma segreta da servire agli ospiti. Vedrai che tutto il tuo lavoro verrà egregiamente ricompensato.con le: LalingaPer realizzare questagli ingredienti da utilizzare sono: 200 gr di50 gr di ...