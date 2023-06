Piscinola | arrestato spacciatore | trovato con 12 stecche di hashish

(Di giovedì 22 giugno 2023). A finire in manette per detenzione ai fini di spaccio un 54enne napoletano con precedenti di polizia. Martedì pomeriggio gli agenti del Commissariato Chiaiano, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via San Giovanni a, hanno notato due uomini che, alla loro vista, si sono dati alla fuga. I poliziotti hanno bloccato uno di essi trovandolo in possesso di 12didel peso di circa 41 grammi; inoltre, presso la sua abitazione, hanno rinvenuto un bilancino di precisione. L’uomo, un 54enne napoletano con precedenti di polizia, è finito in manette per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Lascia ...

... durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via San Giovanni a, ... L'uomo, un 54enne napoletano con precedenti di polizia, è statoper detenzione ai fini di ...V.,19enne napoletano con precedenti di polizia, è statoper spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.... durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via San Giovanni a, ... L'uomo, un 54enne napoletano con precedenti di polizia, è statoper detenzione ai fini di ...

Napoli, Barra e Piscinola: tutti gli arresti della giornata TERRANOSTRA | NEWS

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Chiaiano, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via San Giovanni a Piscinola, ...Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Chiaiano, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via San Giovanni a Piscinola, hanno notato due uomini che, alla ...