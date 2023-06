Pirelli Scorpion BK - Torna il pneumatico nato con la Lamborghini LM002

(Di giovedì 22 giugno 2023) La gamma dei pneumaticiCollezione dedicata alle auto classiche si arricchisce con l'arrivo del nuovoBK, svelato recentemente in anteprima al FuoriConcorso sul Lago di Como. Un prodotto rivoluzionario per la prima super Suv. Si tratta di unodedicato espressamente allae basato sul progetto sviluppato all'epoca insieme alla Casa italiana per l'antesignano di tutte le super Suv di oggi. Nel 1986 fu necessario creare qualcosa che non esisteva, combinando la resistenza e il grip di una copertura da off-road con le prestazioni necessarie per tenere a bada l'esuberanza del V12 italiano. Laintrodusse all'epoca anche le "orecchie" laterali per poter galleggiare sulla sabbia del deserto con un veicolo da 3.500 kg, riprendendo soluzioni ...

