Piqué | «La Federazione Internazionale Tennis deve a Kosmos 50 milioni di dollari»

(Di giovedì 22 giugno 2023) Su Marca una lunga intervista a Gerard, presidente diparla dell’impegno nel mondo del, delle pendenze con la, del progetto della Kings League e della Queens League e del loro target di riferimento. «L’80 o l’85 per cento delle persone che ci seguono ha tra i 13 ei 35 anni. La differenza con League of Legends, che è il gioco di eSport più famoso, è che se hai più di 35-40 anni è già molto difficile capirlo perché è un gioco fantasy. Il nostro prodotto, alla fine, diventa il calcio. È vero, con regole e formati diversi. Ad esempio, abbiamo un tifoso di Madrid che è molto anziano e viene sempre. E questo è molto eccitante. Ti dice che, sebbene puntiamo sui giovani, perché siamo nati in un contesto di Twitch, ...