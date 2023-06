Pierfrancesco Pingitore | chi è la moglie | età | lavoro e vita privata

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 22 giugno 2023) Tutto già pronto per una nuova saporitissima puntata in compagnia del salotto di Serena Bortone, un angolo mediatico aperto sulla cultura e sull’attualità, tutti i giorni, nel primissimo pomeriggio. Tante le interviste, gli approfondimenti, le tematiche affrontate e, soprattutto, gli ospiti che si alterneranno davanti alle telecamere per raccontarsi. Oggi è una puntata speciale, con un ospite altrettanto speciale: parliamo di Pier Francesco. Parlerà della suae della sua famiglia. Ecco chi è suae tutto quello che sappiamo su di lei! Chi è ladiha sempre amato il mondo dello spettacolo, ma ha sempre deciso di non condividere le sue informazioni ...