Piazza Garibaldi | rapina una donna e tenta la fuga | arrestato

(Di giovedì 22 giugno 2023) un 45enne con precedenti di polizia Martedì sera gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare inin direzione di corso Arnaldo Lucci, hanno notato unarincorrere un uomo. I poliziotti, dopo un breve inseguimento, lo hanno raggiunto e bloccato in via Spaventa trovandolo in possesso di un portafoglio; poco dopo, laha avvicinato gli operatori e ha raccontato che, mentre stava passeggiando in corso Arnaldo Lucci, aveva notato l’uomo estrarre il portafogli dal suo zaino ed avevato di bloccarlo, ma lo stesso l’aveva colpita violentemente sulle mani e strattonata per guadagnarsi la. Un 45enne algerino con precedenti di polizia è finito in manette per...