Piazza Cardinal Pacca | esposto di AltraBenevento al Ministero

(Di giovedì 22 giugno 2023) Tempo di lettura: 3 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Gabriele Corona, del movimento “Altra Benevento è possibile”. La stessa ha come oggetto: “Santa Maria, la Soprintendenza autorizza l’ampliamento dello scavo all’angolo con vico San Gennaro, ma non vuole indagare in profondità a lato del pavimento in mosaico dov’era, secondo gli storici, il Tempio di Iside.dial“. La nota – La Soprintendenza Archeologica ha comunicato all’Ufficio PICS del Comune di Benevento che deve essere ampliata l’area dello scavo archeologico in corso inSanta Maria, angolo con vico San Gennaro, relativo al progetto “I cammini della storia: la cittàdei romani” perché sono emerse importanti preesistenze. Si tratta di pozzi ed ambienti termali che si estendono ...